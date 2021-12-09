Стипе Лончар

№44
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Босния и Герцеговина
Возраст
25
Рост
187
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
Ференцварош
1 : 0
Байер
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Ференцварош
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 6 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
Ференцварош
2 : 3
Селтик
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Ференцварош
2
Селтик
3
был в запасе
30.09.2021 30 сент. 2021 чт 22:00
Ференцварош
1 : 3
Бетис
30.09.2021 30 сент. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Ференцварош
1
Бетис
3
был в запасе
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
Бетис
2 : 0
Ференцварош
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Бетис
2
Ференцварош
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 5 тур
19.10.2021 19 окт. 2021 вт 17:30
Селтик
2 : 0
Ференцварош
19.10.2021 19 окт. 2021 вт 17:30
был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Селтик
2
Ференцварош
0
был в запасе
16.09.2021 16 сент. 2021 чт 19:45
Байер
2 : 1
Ференцварош
16.09.2021 16 сент. 2021 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Байер
2
Ференцварош
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1 тур