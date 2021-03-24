Мариус Лоде
№2
Защитник
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Команда
Бодо/Глимт
Возраст
28
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур