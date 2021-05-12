Валентино Ливраменто
№57
Защитник
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Команда
Челси
Возраст
18
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
0
Арсенал
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 2
Челси
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
1
Челси
2
был в запасе