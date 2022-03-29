Михаэль Лиландер

№27
Защитник
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Возраст
24
Рост
177
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига наций. лига c
29.03.2022 29 марта 2022 вт 19:00
Кипр
2 : 0
Эстония
29.03.2022 29 марта 2022 вт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига C, Финал
Кипр
2
Эстония
0
был в запасе