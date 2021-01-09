Liam Lindsay
№5
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
был в запасе