Гаррик Левин

№70
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Возраст
19
Рост
174
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
2 : 3
Оренбург
90'
90'
90'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Чертаново
2
Оренбург
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Чертаново
1 : 0
Нефтехимик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чертаново
1
Нефтехимик
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
Чертаново
0 : 1
Иртыш
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0
Иртыш
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 23 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 20 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 26 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 11:00
Томь
1 : 2
Чертаново
17'
17'
17'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 11:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 22 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур