Лев Яшин

Годы жизни
1929-1990
Достижения
Обладатель «Золотого мяча» (1963)
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Футбол
France Football выбрал сборную всех времен. Лев Яшин – лучший вратарь
#Лев Яшин
Футбол
«Динамо» сыграет в форме с автографом Льва Яшина
#Динамо
Кино
Первый трейлер фильма о Льве Яшине
#Лев Яшин