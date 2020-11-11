Марк-Андерс Лепик

№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Возраст
21
Рост
183
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 22:45
Италия
4 : 0
Эстония
90'
90'
90'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Ноябрь
Италия
4
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Ноябрь