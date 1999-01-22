Леон Мусаев
№38
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 1999 (22) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 41'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
минуты: 1' - 41' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
минуты: 1' - 18' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур