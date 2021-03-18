Тете (Матеус Лемос)
№14
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Возраст
21
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 2
Рома
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Шахтер
1
Рома
2
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Рома
3 : 0
Шахтер
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рома
3
Шахтер
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 0
Маккаби
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
1
Маккаби
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
90'
90'
90'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
90'
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала