Элтон Лейте
№77
Вратарь
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Команда
Бенфика
Возраст
30
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Арсенал
3 : 2
Бенфика
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
Бенфика
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Бенфика
1 : 1
Арсенал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала