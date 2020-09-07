Алексей Легчилин
№46
Полузащитник
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Команда
Минск
Возраст
29
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
был в запасе