Lee Camp
№1
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Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
был в запасе