Херемьяс Ледесма

№1
Вратарь
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Ближайший матч
Кадис - Эльче
Команда
Кадис
Гражданство
Аргентина
Возраст
29
Рост
186
Вес
70
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Кадис
-:-
Эльче
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
-
Эльче
-
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
Кадис
2 : 3
Атлетик
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
2
Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 15:00
Кадис
1 : 2
Бетис
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
20.03.2022 20 марта 2022 вс 18:15
Кадис
1 : 0
Вильярреал
20.03.2022 20 марта 2022 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
06.03.2022 06 марта 2022 вс 16:00
Кадис
2 : 0
Райо Вальекано
06.03.2022 06 марта 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Кадис
2
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 20:30
Кадис
1 : 1
Хетафе
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 16:00
Кадис
0 : 0
Сельта
82'
82'
82'
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
18.01.2022 18 янв. 2022 вт 23:30
Кадис
2 : 2
Эспаньол
18.01.2022 18 янв. 2022 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
03.01.2022 03 янв. 2022 пн 23:15
Кадис
0 : 1
Севилья
03.01.2022 03 янв. 2022 пн 23:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
13.12.2021 13 дек. 2021 пн 23:00
Кадис
1 : 1
Гранада
13.12.2021 13 дек. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Кадис
1
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 20:30
Кадис
1 : 4
Атлетико
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кадис
1
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 16:00
Кадис
1 : 1
Мальорка
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:15
Кадис
0 : 2
Алавес
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0
Алавес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 19:30
Кадис
0 : 0
Валенсия
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кадис
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 23:00
Кадис
0 : 0
Барселона
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Кадис
0
Барселона
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 19:30
Кадис
0 : 2
Реал Сосьедад
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Кадис
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 20:30
Кадис
2 : 3
Осасуна
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
2
Осасуна
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:30
Кадис
1 : 1
Леванте
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
Севилья
1 : 1
Кадис
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
1
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
Барселона
0 : 1
Кадис
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
0
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур