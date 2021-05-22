Lars Sidney Raebiger
№37
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Унион
2 : 1
РБ Лейпциг
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе