Михаил Лямзин
№48
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Возраст
18
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
был в запасе