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Михаил Лямзин
№48
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Возраст
18
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
был в запасе