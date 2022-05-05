Сэм Ламмерс

№9
Нападающий
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Ближайший матч
Байер - Айнтрахт
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Нидерланды
Возраст
25
Рост
189
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Айнтрахт
-:-
Вест Хэм
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/2 финала
Айнтрахт
-
Вест Хэм
-
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 22:00
Айнтрахт
1 : 1
Барселона
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Айнтрахт
1
Барселона
1
был в запасе
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
Айнтрахт
1 : 1
Бетис
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Айнтрахт
1
Бетис
1
был в запасе
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
Айнтрахт
2 : 2
Антверпен
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Айнтрахт
2
Антверпен
2
был в запасе
21.10.2021 21 окт. 2021 чт 22:00
Айнтрахт
3 : 1
Олимпиакос
21.10.2021 21 окт. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Айнтрахт
3
Олимпиакос
1
был в запасе
16.09.2021 16 сент. 2021 чт 22:00
Айнтрахт
1 : 1
Фенербахче
41'
41'
41'
16.09.2021 16 сент. 2021 чт 22:00
41'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
1
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1 тур
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
Вест Хэм
1 : 2
Айнтрахт
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Вест Хэм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
Барселона
2 : 3
Айнтрахт
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Барселона
2
Айнтрахт
3
был в запасе
09.03.2022 09 марта 2022 ср 20:45
Бетис
1 : 2
Айнтрахт
09.03.2022 09 марта 2022 ср 20:45
был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Бетис
1
Айнтрахт
2
был в запасе
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
Фенербахче
1 : 1
Айнтрахт
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Фенербахче
1
Айнтрахт
1
был в запасе
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
Олимпиакос
1 : 2
Айнтрахт
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Олимпиакос
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 4 тур
30.09.2021 30 сент. 2021 чт 19:45
Антверпен
0 : 1
Айнтрахт
30.09.2021 30 сент. 2021 чт 19:45
минуты: 72' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Антверпен
0
Айнтрахт
1
минуты: 72' - 90' / Лига Европы, 2 тур