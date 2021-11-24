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Сенне Ламменс
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Сенне Ламменс
№91
Вратарь
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Возраст
19
Рост
193
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига чемпионов
24.11.2021
24 нояб. 2021
ср
23:00
Брюгге
0 : 5
РБ Лейпциг
24.11.2021
24 нояб. 2021
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
19.10.2021
19 окт. 2021
вт
19:45
Брюгге
1 : 5
Манчестер Сити
19.10.2021
19 окт. 2021
вт
19:45
был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Брюгге
1
Манчестер Сити
5
был в запасе
15.09.2021
15 сент. 2021
ср
22:00
Брюгге
1 : 1
ПСЖ
15.09.2021
15 сент. 2021
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
1
ПСЖ
1
был в запасе
07.12.2021
07 дек. 2021
вт
20:45
ПСЖ
4 : 1
Брюгге
07.12.2021
07 дек. 2021
вт
20:45
был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
ПСЖ
4
Брюгге
1
был в запасе
03.11.2021
03 нояб. 2021
ср
23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Брюгге
03.11.2021
03 нояб. 2021
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
был в запасе
28.09.2021
28 сент. 2021
вт
22:00
РБ Лейпциг
1 : 2
Брюгге
28.09.2021
28 сент. 2021
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
был в запасе