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Эсса Лайдуни
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Эсса Лайдуни
№93
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Тунис
Возраст
25
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
Турнир:
кубок африканских наций
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
19:00
Тунис
4 : 0
Мавритания
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
19:00
был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Тунис
4
Мавритания
0
был в запасе
12.01.2022
12 янв. 2022
ср
16:00
Тунис
0 : 1
Мали
12.01.2022
12 янв. 2022
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Тунис
0
Мали
1
минуты: 1' - 90' / Кубок африканских наций, 1 тур
29.01.2022
29 янв. 2022
сб
22:00
Буркина-Фасо
1 : 0
Тунис
47'
47'
47'
29.01.2022
29 янв. 2022
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Буркина-Фасо
1
Тунис
0
минуты: 1' - 90' / Кубок африканских наций, 1/4 финала
20.01.2022
20 янв. 2022
чт
22:00
Гамбия
1 : 0
Тунис
20.01.2022
20 янв. 2022
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Кубок африканских наций, 3 тур
Гамбия
1
Тунис
0
минуты: 1' - 90' / Кубок африканских наций, 3 тур