L. Joseph
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:30
Ле-Пюи
1 : 0
Лорьян
61'
61'
61'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:30
61'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле-Пюи
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала