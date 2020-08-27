L. Cristea
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:30
Стяуа
3 : 0
Ширак
43'
43'
43'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стяуа
3
Ширак
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд