Иван Кузьмичев
№25
Защитник
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Команда
Урал
Возраст
20
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
был в запасе