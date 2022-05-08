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Танги Кулибали
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Танги Кулибали
№7
Нападающий
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Ближайший матч
Бавария - Штутгарт
Команда
Штутгарт
Гражданство
Франция
Возраст
21
Рост
175
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
08.05.2022
08 мая 2022
вс
18:30
Бавария
-:-
Штутгарт
08.05.2022
08 мая 2022
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
-
Штутгарт
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
Штутгарт
1 : 1
Вольфсбург
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
1
Вольфсбург
1
был в запасе
08.04.2022
08 апр. 2022
пт
21:30
Штутгарт
0 : 2
Боруссия
08.04.2022
08 апр. 2022
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
0
Боруссия
2
был в запасе
19.03.2022
19 марта 2022
сб
17:30
Штутгарт
3 : 2
Аугсбург
19.03.2022
19 марта 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
3
Аугсбург
2
был в запасе
05.03.2022
05 марта 2022
сб
20:30
Штутгарт
3 : 2
Боруссия
05.03.2022
05 марта 2022
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
3
Боруссия
2
был в запасе
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
17:30
Штутгарт
0 : 2
РБ Лейпциг
9'
9'
9'
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
14.12.2021
14 дек. 2021
вт
20:30
Штутгарт
0 : 5
Бавария
14.12.2021
14 дек. 2021
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
0
Бавария
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
05.12.2021
05 дек. 2021
вс
17:30
Штутгарт
2 : 2
Герта
05.12.2021
05 дек. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2
Герта
2
был в запасе
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
17:30
Штутгарт
0 : 1
Арминия
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0
Арминия
1
был в запасе
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
18:30
Штутгарт
1 : 1
Унион
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
16:30
Штутгарт
3 : 1
Хоффенхайм
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
3
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
16:30
Штутгарт
1 : 3
Байер
76'
76'
76'
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
1
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
16:30
Штутгарт
2 : 3
Фрайбург
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
2
Фрайбург
3
был в запасе
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
18:30
Герта
2 : 0
Штутгарт
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
2
Штутгарт
0
был в запасе
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:30
Майнц
0 : 0
Штутгарт
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
0
Штутгарт
0
был в запасе
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
16:30
Арминия
1 : 1
Штутгарт
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Арминия
1
Штутгарт
1
был в запасе
12.03.2022
12 марта 2022
сб
17:30
Унион
1 : 1
Штутгарт
12.03.2022
12 марта 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
1
Штутгарт
1
был в запасе
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
20:30
Байер
4 : 2
Штутгарт
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
4
Штутгарт
2
был в запасе
22.01.2022
22 янв. 2022
сб
17:30
Фрайбург
2 : 0
Штутгарт
22.01.2022
22 янв. 2022
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
08.01.2022
08 янв. 2022
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0 : 0
Штутгарт
08.01.2022
08 янв. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гройтер Фюрт
0
Штутгарт
0
был в запасе
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