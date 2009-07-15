Игорь Крыжановский
№0
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:30
Балтика
2 : 1
Химки
86'
86'
86'
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала