Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Кержаков
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Илья Садыгов
Андерс Дрейер
Артем Дзюба
Марк Нобл
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Англия
Иран
Украина
США
Дания
Франция
СССР
Спартак
Зенит
ЦСКА
Интер
Челси
Барселона
Манчестер Сити
Алания
Бенфика
Ливерпуль
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Зенит
Евро-2020
Россия
ЧМ-2022
Мино Райола
Лионель Месси
Лига Европы
АПЛ
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Хуан Крус
Поделиться:
Хуан Крус
№3
Защитник
Подписаться
Ближайший матч
Эльче - Осасуна
Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Возраст
29
Рост
182
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
01.05.2022
01 мая 2022
вс
15:00
Эльче
-:-
Осасуна
01.05.2022
01 мая 2022
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
-
Осасуна
-
19.03.2022
19 марта 2022
сб
20:30
Осасуна
3 : 1
Леванте
19.03.2022
19 марта 2022
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
05.03.2022
05 марта 2022
сб
16:00
Осасуна
1 : 0
Вильярреал
05.03.2022
05 марта 2022
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
19.02.2022
19 февр. 2022
сб
18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
19.02.2022
19 февр. 2022
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
23:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
20:30
Осасуна
2 : 0
Кадис
56'
56'
56'
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Кадис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
03.01.2022
03 янв. 2022
пн
23:00
Осасуна
1 : 3
Атлетик
03.01.2022
03 янв. 2022
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1
Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
18:15
Осасуна
2 : 2
Барселона
51'
51'
51'
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.11.2021
29 нояб. 2021
пн
23:00
Осасуна
1 : 1
Эльче
29.11.2021
29 нояб. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1
Эльче
1
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
20:30
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
22.10.2021
22 окт. 2021
пт
22:00
Осасуна
1 : 1
Гранада
22.10.2021
22 окт. 2021
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1
Гранада
1
был в запасе
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
15:00
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
20:30
Осасуна
1 : 3
Бетис
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1
Бетис
3
был в запасе
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
17:15
Осасуна
1 : 4
Валенсия
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1
Валенсия
4
был в запасе
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
23:00
Осасуна
0 : 0
Эспаньол
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0
Эспаньол
0
был в запасе
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
17:15
Бетис
4 : 1
Осасуна
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
4
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.03.2022
13 марта 2022
вс
23:00
Барселона
4 : 0
Осасуна
13.03.2022
13 марта 2022
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Осасуна
8'
8'
8'
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
20:30
Райо Вальекано
0 : 3
Осасуна
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Осасуна
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
16:00
Гранада
0 : 2
Осасуна
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
Показать все игры