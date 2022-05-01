Хуан Крус

№3
Защитник
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Ближайший матч
Эльче - Осасуна
Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Возраст
29
Рост
182
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
01.05.2022 01 мая 2022 вс 15:00
Эльче
-:-
Осасуна
01.05.2022 01 мая 2022 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
-
Осасуна
-
19.03.2022 19 марта 2022 сб 20:30
Осасуна
3 : 1
Леванте
19.03.2022 19 марта 2022 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
05.03.2022 05 марта 2022 сб 16:00
Осасуна
1 : 0
Вильярреал
05.03.2022 05 марта 2022 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 23:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 20:30
Осасуна
2 : 0
Кадис
56'
56'
56'
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Кадис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
03.01.2022 03 янв. 2022 пн 23:00
Осасуна
1 : 3
Атлетик
03.01.2022 03 янв. 2022 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1
Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 18:15
Осасуна
2 : 2
Барселона
51'
51'
51'
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.11.2021 29 нояб. 2021 пн 23:00
Осасуна
1 : 1
Эльче
29.11.2021 29 нояб. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1
Эльче
1
был в запасе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 20:30
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
22.10.2021 22 окт. 2021 пт 22:00
Осасуна
1 : 1
Гранада
22.10.2021 22 окт. 2021 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1
Гранада
1
был в запасе
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 15:00
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 20:30
Осасуна
1 : 3
Бетис
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1
Бетис
3
был в запасе
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 17:15
Осасуна
1 : 4
Валенсия
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1
Валенсия
4
был в запасе
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 23:00
Осасуна
0 : 0
Эспаньол
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0
Эспаньол
0
был в запасе
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 17:15
Бетис
4 : 1
Осасуна
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
4
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.03.2022 13 марта 2022 вс 23:00
Барселона
4 : 0
Осасуна
13.03.2022 13 марта 2022 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Осасуна
8'
8'
8'
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 20:30
Райо Вальекано
0 : 3
Осасуна
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Осасуна
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 16:00
Гранада
0 : 2
Осасуна
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур