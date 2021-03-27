Раймондс Кроллис
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
19
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
был в запасе