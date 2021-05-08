Никита Кривцов
№86
Полузащитник
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Команда
Томь
Возраст
18
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Оренбург
2 : 0
Томь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Оренбург
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
21'
21'
21'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
21'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
67'
67'
67'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
67'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур