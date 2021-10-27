Kristoffer Peterson

№11
Нападающий
Kristoffer Peterson
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
германия. кубок
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
Ганновер-96
3 : 0
Фортуна
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
3
Фортуна
0
был в запасе