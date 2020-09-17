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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Себастьян Дриусси
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Александр Кокорин
Серхио Рамос
Леонардо Бонуччи
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Россия
Италия
Англия
Нидерланды
Украина
Испания
Бельгия
Дания
Франция
Португалия
Швейцария
Спартак
Сочи
Зенит
Ювентус
Барселона
Ливерпуль
Челси
ЦСКА
Реал
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Евро-2020
Лига чемпионов
Валерий Карпин
Россия
РПЛ
Криштиану Роналду
Италия
Лионель Месси
Лига конференций УЕФА
Спартак
Неймар
Англия
MMA
Материалы
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Хоккей
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Россия взяла еще одно серебро в гребле
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Kristinn Jónsson
№19
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
Флора
2 : 1
КР Рейкьявик
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
КР Рейкьявик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд