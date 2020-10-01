Kristen Lapa
№77
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Динамо
3 : 1
Флора
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
3
Флора
1
был в запасе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
Флориана
0(2) : 0(4)
Флора
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Флориана
0(2)
Флора
0(4)
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
Флора
2 : 1
КР Рейкьявик
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
КР Рейкьявик
1
был в запасе