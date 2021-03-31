Александру Крету
№8
Полузащитник
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Команда
Марибор
Возраст
29
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Армения
3 : 2
Румыния
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
минуты: 81' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Армения
3
Румыния
2
минуты: 81' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Румыния
0 : 1
Германия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Румыния
0
Германия
1
был в запасе