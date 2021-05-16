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Коронавирус
Кирилл Кравцов
№64
Полузащитник
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Команда
Зенит
Возраст
18
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Зенит
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6
Локомотив
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Ротор
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 76' - 83'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
6
Ротор
0
минуты: 76' - 83' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2
Зенит
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
1 : 2
Зенит
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Зенит
2
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Зенит
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур