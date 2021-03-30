Блаж Крамер
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Цюрих
Возраст
25
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Кипр
1 : 0
Словения
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 58'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Кипр
1
Словения
0
минуты: 1' - 58' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Россия
2 : 1
Словения
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Россия
2
Словения
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Словения
1 : 0
Хорватия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 69' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словения
1
Хорватия
0
минуты: 69' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур