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Каспер Козловски
№6
Полузащитник
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Команда
Погонь
Возраст
17
Рост
177
Вес
67
Ему всего 17 лет. Если бы Евро-2020 состоялся летом именно 2020-го – Козловски наверняка бы там не сыграл и не только из-за возраста. В январе 2020-го он попал в аварию и получил в ней перелом трех поясничных позвонков – выбыл до конца сезона.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
отборочные матчи к чм. европа
Сезон:
2021
01.06.2021
01 июня 2021
вт
21:45
Польша
1 : 1
Россия
01.06.2021
01 июня 2021
вт
21:45
минуты: 70' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Польша
1
Россия
1
минуты: 70' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь