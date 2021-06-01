Каспер Козловски №6 Полузащитник Подписаться

Команда Погонь

Возраст 17

Рост 177

Вес 67

Ему всего 17 лет. Если бы Евро-2020 состоялся летом именно 2020-го – Козловски наверняка бы там не сыграл и не только из-за возраста. В январе 2020-го он попал в аварию и получил в ней перелом трех поясничных позвонков – выбыл до конца сезона.