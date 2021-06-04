Нино Коутер
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мура 05
Возраст
27
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
Словения
6 : 0
Гибралтар
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словения
6
Гибралтар
0
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь