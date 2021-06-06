Мартин Косцельник №24 Полузащитник Подписаться

Команда Слован

Возраст 26

Рост 179

Вес 69

Родился в небольшом 22-тысячном городе Вранов-над-Топлеу с большой историей, который фигурировал в археологических документах еще в IX веке. В 2018-м его девушка Доминика Грекова выиграла конкурс «Мисс Словакия».