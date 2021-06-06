Мартин Косцельник
№24
Полузащитник
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Команда
Слован
Возраст
26
Рост
179
Вес
69
Родился в небольшом 22-тысячном городе Вранов-над-Топлеу с большой историей, который фигурировал в археологических документах еще в IX веке. В 2018-м его девушка Доминика Грекова выиграла конкурс «Мисс Словакия».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 18:30
Австрия
0 : 0
Словакия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 18:30
минуты: 76' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Австрия
0
Словакия
0
минуты: 76' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь