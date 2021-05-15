Константин Корж
№81
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Возраст
24
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Крылья Советов
5 : 1
Торпедо
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Крылья Советов
5
Торпедо
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
63'
63'
63'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
был в запасе