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Коронавирус
Иван Коршунов
№68
Полузащитник
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Команда
Иртыш
Возраст
19
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Краснодар-2
2 : 0
Иртыш
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2
Иртыш
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
был в запасе