Даниил Корнюшин

№86
Защитник
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Ближайший матч
Краснодар - Локомотив
Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Возраст
20
Рост
184
Вес
70
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1 : 0
Металлург
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Металлург
0
был в запасе
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 18:00
Краснодар-2
3 : 1
СКА-Хабаровск
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:00
Краснодар-2
1 : 2
Кубань
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
1
Кубань
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
31.07.2021 31 июля 2021 сб 18:00
Краснодар-2
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
79'
79'
79'
31.07.2021 31 июля 2021 сб 18:00
79'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Краснодар-2
2
Олимп-Долгопрудный
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
24.07.2021 24 июля 2021 сб 19:00
Краснодар-2
1 : 1
Текстильщик
24.07.2021 24 июля 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Краснодар-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
17.07.2021 17 июля 2021 сб 19:00
Краснодар-2
1 : 3
Алания
17.07.2021 17 июля 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Краснодар-2
1
Алания
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
Волгарь
0 : 0
Краснодар-2
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
Текстильщик
0 : 1
Краснодар-2
55'
20'
55'
20'
55'
20'
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
0
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
Алания
2 : 1
Краснодар-2
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Краснодар-2
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
2
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
Балтика
2 : 1
Краснодар-2
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар-2
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
10.07.2021 10 июля 2021 сб 18:00
Спартак-2
0 : 0
Краснодар-2
10.07.2021 10 июля 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-2
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур