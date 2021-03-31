Джакомо Конти
№14
Защитник
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Команда
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Албания
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Сан-Марино
0
Албания
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
0
Венгрия
3
был в запасе