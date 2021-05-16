Максим Колмаков
№64
Полузащитник
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Команда
Сочи
Возраст
18
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
был в запасе