Никола Колльман
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
26
Рост
171
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 0
Сан-Марино
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 4 тур
Лихтенштейн
0
Сан-Марино
0
был в запасе
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Лихтенштейн
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 2 тур
Сан-Марино
0
Лихтенштейн
2
был в запасе