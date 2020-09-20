Никита Колдунов
№8
Полузащитник
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Команда
Сочи
Возраст
21
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Сочи
0 : 0
Урал
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Сочи
0
Урал
0
был в запасе
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
был в запасе
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
3
Рубин
2
был в запасе
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 20:00
Спартак
2 : 2
Сочи
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
2
Сочи
2
был в запасе