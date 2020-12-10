Йонатан Коэн
№24
Нападающий
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Команда
Маккаби
Возраст
24
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Маккаби
1 : 0
Сивасспор
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Сивасспор
0
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Карабах
1 : 1
Маккаби
22'
22'
22'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
22'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Карабах
1
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Маккаби
1 : 1
Вильярреал
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Вильярреал
4 : 0
Маккаби
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
4
Маккаби
0
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Маккаби
1 : 0
Карабах
10'
45'
10'
45'
10'
45'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
10'
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
1
Карабах
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур