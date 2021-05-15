Давид Кобесов
№18
Полузащитник
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Команда
Алания
Возраст
21
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
5'
5'
5'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
26'
26'
26'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
26'
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
84', 90'
84', 90'
84', 90'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
84', 90'
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур