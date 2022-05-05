Ансгар Кнауфф

№36
Полузащитник
Подписаться
Ближайший матч
Байер - Айнтрахт
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Возраст
20
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Айнтрахт
-:-
Вест Хэм
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/2 финала
Айнтрахт
-
Вест Хэм
-
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 22:00
Айнтрахт
1 : 1
Барселона
48'
48'
48'
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 22:00
48'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/4 финала
Айнтрахт
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/4 финала
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
Айнтрахт
1 : 1
Бетис
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Айнтрахт
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/8 финала
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
Вест Хэм
1 : 2
Айнтрахт
1'
1'
1'
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
1'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/2 финала
Вест Хэм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/2 финала
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
Барселона
2 : 3
Айнтрахт
90'
90'
90'
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/4 финала
Барселона
2
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/4 финала
09.03.2022 09 марта 2022 ср 20:45
Бетис
1 : 2
Айнтрахт
09.03.2022 09 марта 2022 ср 20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Бетис
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/8 финала