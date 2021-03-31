Роберт Кирсс
№17
Нападающий
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Команда
Левадия
Возраст
26
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 18:45
Швеция
1 : 0
Эстония
52'
52'
52'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 18:45
минуты: 1' - 77'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Швеция
1
Эстония
0
минуты: 1' - 77' / Товарищеские матчи. Сборные, Март