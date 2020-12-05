Сергей Киряков
№98
Защитник
Подписаться
Команда
Акрон
Возраст
32
Рост
170
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
11'
11'
11'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
12'
12'
12'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
был в запасе