Харалампос Кирьякидис
№98
Вратарь
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Команда
Омония
Возраст
22
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Омония
2 : 1
ПАОК
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Омония
2
ПАОК
1
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Гранада
2 : 1
Омония
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гранада
2
Омония
1
был в запасе
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Омония
0 : 2
Гранада
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Омония
0
Гранада
2
был в запасе
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Омония
1 : 2
ПСВ
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Омония
1
ПСВ
2
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
ПАОК
1 : 1
Омония
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
1
Омония
1
был в запасе