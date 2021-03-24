Эмре Килинк
№54
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Возраст
26
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
был в запасе